«Монако» перебил предложение «Челси» по Головину

Французский «Монако» предложил московскому ЦСКА 35 миллионов евро за полузащитника Александра Головина. Об этом в пятницу, 20 июля, сообщает le10sport.com.

Армейцы оценили стоимость 22-летнего футболиста в 30 миллионов евро, но французы решили увеличить предложение. По информации издания, трансфер может состояться уже в ближайшее время.

Материалы по теме Всему голова Он — надежда России на чемпионате мира. Европейские клубы встают в очередь

В конце июня сообщалось, что главным претендентом на Головина является лондонский «Челси». Английский клуб был готов отдать за хавбека сумму, близкую к той, которую потребовал ЦСКА. После назначения главным тренером лондонцев Маурицио Сарри слухи о возможном переходе россиянина только усилились: итальянский специалист интересовался Головиным еще в бытность работы в «Наполи».

Портал transfermakrt.com оценивает стоимость Головина в 25 миллионов евро. После прошедшего в России чемпионата мира цена на футболиста возросла на 7 миллионов евро. Вместе со сборной России Головин дошел до 1/4 финала мундиаля, где национальная команда в серии пенальти уступила хорватам. Полузащитник провел на ЧМ четыре матча, в которых записал на свой счет один гол и две результативные передачи.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!