Головина предостерегли от перехода в «Челси»

Чемпион СССР по футболу Валерий Рейнгольд прокомментировал возможный уход полузащитника ЦСКА и сборной России Александра Головина в английский «Челси». Слова эксперта передает Rusfootball.info.

«Я бы не советовал идти в чемпионат Англии. Там очень тяжелый, контактный футбол. Я боюсь, как бы Головина там не "забили"», — заметил 76-летний эксперт.

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18 июля издание Marca сообщило, что каталонская «Барселона» отказалась от приобретения россиянина. Отмечалось, что сам Головин рассчитывает перейти в «Челси».

29 июня основным претендентом на 22-летнего полузащитника назвали именно лондонский клуб. Помимо «Челси», в СМИ упоминается и об интересе к Головину со стороны «Монако» и «Арсенала».

Трансферная стоимость игрока оценивается порталом Transfermarkt в 25 миллионов евро. На чемпионате мира-2018 Головин провел четыре игры, забил один гол и отдал две голевые передачи.

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