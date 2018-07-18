«Барселона» открестилась от игрока сборной России

Испанская «Барселона» отказалась от покупки полузащитника сборной России и ЦСКА Александра Головина. Об этом сообщает Marca.

По информации издания, игрок хочет перейти в лондонский «Челси», поэтому «Барселона» решила не осуществлять его трансфер. К тому же руководство клуба никогда не было уверено в том, что Головин — именно тот человек, который нужен полузащите команды. Также оно опасалось, что россиянин не сумеет адаптироваться к стилю игры и жизни в городе, потому что он говорит только на русском языке.

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16 июля сообщалось, что ЦСКА получил официальное предложение о трансфере Головина от «Монако». Также клуб имеет предложение от «Челси». Руководство московского клуба не расстанется с футболистом менее чем за 35 миллионов евро. Сам Головин пока не определился с будущим.

Футболист вместе со сборной России завершил выступление на чемпионате мира 2018 года, проиграв в 1/4 финала команде Хорватии (2:2, 3:4 по пенальти). В составе сборной России Головин в четырех играх отличился одним голом и двумя результативными пасами.

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