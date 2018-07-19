ЦСКА помешал футболисту сборной России перейти в «Барселону»

Полузащитник ЦСКА и сборной России Александр Головин мог перейти в «Барселону», однако российский клуб не смог договориться о трансфере. Об этом сообщает «Чемпионат.com».

По информации издания, «Барселона» была готова заплатить за футболиста более 30 миллионов евро при условии, что ЦСКА согласится подождать и не будет вести переговоры с другими клубами. Армейцев такое предложение не устроило, поэтому они стали изучать все варианты перехода игрока, на которого претендовали другие европейские клубы.

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18 июля испанская Marca сообщила, что «Барселона» отказалась от покупки Головина. По информации издания, руководство клуба не уверено в том, что россиянин — именно тот человек, который нужен полузащите команды.

На данный момент три клуба — «Челси», «Монако» и «Ювентус» — претендуют на Головина. Главным претендентом считается лондонский клуб, который рассматривает хавбека как основную трансферную цель на летнее межсезонье.

Футболист вместе со сборной России завершил выступление на чемпионате мира 2018 года, проиграв в 1/4 финала команде Хорватии (2:2, 3:4 по пенальти). В составе сборной России Головин в четырех играх отличился одним голом и двумя результативными пасами.

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