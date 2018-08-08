Головин рассказал о своей травме

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин прокомментировал свою травму голеностопа. Слова хавбека передает «Спорт-Экспресс».

«Операция не потребуется. Процесс восстановление займет где-то три-четыре недели. Более развернутых комментариев пока давать не готов», — сообщил 22-летний россиянин.

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Ранее 8 августа стало известно, что полузащитник повредил голеностоп. На опубликованной фотографии видно, что Головин передвигается при помощи костылей.

Полузащитник присоединился к «Монако» в конце июля. Трансфер Головина стал самым крупным в истории российского футбола: ЦСКА выручил за игрока 30 миллионов евро.

В составе юношеской сборной России полузащитник становился чемпионом Европы. На ЧМ-2018 в составе сборной Головин добрался до четвертьфинала турнира. Он провел 113 матчей и забил 13 голов за столичный ЦСКА.

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