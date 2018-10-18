Головин пожаловался на неприязнь к россиянам за рубежом

Полузащитник «Монако» Александр Головин рассказал о жизни за рубежом. Его слова приводит sports.ru

«Русских там особо не ждут, нас особо не любят за рубежом, особенно футболистов. Создается впечатление [о нас], что либо пьют, либо играют без мотивации, либо ради денег», — сказал Головин.

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По словам футболиста, для жизни в Монако необходимо знать французский язык. «Тренер французский, команда французская. Французы не особо хотят знать английский. Некоторые французы [не в команде] вообще не будут разговаривать с тобой [из принципа], если ты обратишься к ним на английском», — добавил он.

Головин 27 июля перешел в «Монако». Футболист подписал с европейским клубом контракт на пять лет. Трансфер 22-летнего хавбека обошелся «Монако» в сумму около 30 миллионов евро, став рекордным среди российских игроков.

Головин — чемпион Европы (до 17 лет). Вместе со сборной России полузащитник добрался до четвертьфинала домашнего чемпионата мира.

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