Во Франции оценили перспективы Головина

Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим прокомментировал дебют полузащитника Александра Головина в составе команды. Его слова приводятся в Twitter-аккаунте монегасков.

По мнению тренера, футболист станет для команды определяющим игроком. «Александр Головин — футболист другого уровня. Он выступает за сборную и привык играть против топ-клубов. Головин будет важным и определяющим игроком в нашей команде», — заявил Жардим.

Вице-президент клуба Вадим Васильев также сказал, что остался доволен игрой российского полузащитника: «Это был хороший дебют. Он станет сильнее и, я думаю, поможет команде».

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21 сентября Головин дебютировал за «Монако» в матче чемпионата Франции против «Нима». Футболист вышел на поле на 72-й минуте, заменив Софиана Диопа. Матч завершился со счетом 1:1.

Головин перешел в «Монако» из ЦСКА в июле 2018 года. Сумма трансфера составила 30 миллионов евро. В начале августа хавбек на тренировке получил травму лодыжки и пропустил начало сезона.

После шести матчей в чемпионате Франции «Монако» набрал шесть очков и занимает 12-е место в турнирной таблице. 18 сентября команда стартовала в групповой стадии Лиги чемпионов. В первом туре клуб на своем поле потерпел поражение от «Атлетико» со счетом 1:2.

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