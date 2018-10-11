«Монако» избавился от тренера

Руководство «Монако» отправило в отставку главного тренера команды португальца Леандру Жардима. Об этом сообщает официальный сайт монегасков.

Клуб поблагодарил 44-летнего специалиста за работу. Причиной отставки могли стать неудачные выступление монегасков в начале сезоне-2018/2019. Команда выиграла лишь один матч из 11.

Материалы по теме Головин переходит в «Монако» Все о главном российском трансфере

При Жардиме к «Монако» присоединился полузащитник сборной России Александр Головин. 22-летний хавбек перешел в клуб из московского ЦСКА. Его трансфер обошелся монегаскам в 30 миллионов евро и стал самым крупным в российской истории. Полузащитник не смог помочь клубу в начале сезона из-за травмы. Головин принял участие лишь в пяти матчах в нынешнем сезоне, записав на свой счет одну голевую передачу.

Жардим руководил Монако с лета 2014-го. Под руководством португальца клуб стал чемпионом Франции в сезоне-2016/2017. В том же сезоне монегаски добрались до полуфинала Лиги чемпионов.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!