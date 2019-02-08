Клуб выпустил на поле «китайского Марадону» на 12 минут и взорвал телерейтинг

Появление на поле китайского нападающего «Эспаньола» У Лэя в матче чемпионата Испании привлекло внимание десятков миллионов зрителей в Китае. Об этом сообщает «Би-би-си».

3 февраля форвард провел на поле всего 12 минут во встрече против «Вильярреала» (2:2). Тем не менее в Китае за его игрой смотрело 40 миллионов зрителей. При этом аудитория матча в самой Испании составила 177 000 зрителей.

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Лэй присоединился к «Эспаньолу» в конце января. Его переход отразился на популярности клуба в социальных сетях. Профили «Эспаньола» в Twitter, Facebook и Instagram привлекли более 20 тысяч новых подписчиков не из Китая. В самой Поднебесной этот показатель превысил полмиллиона. Кроме того, две тысячи клубных футболок с фамилией и номером китайского форварда были проданы в первые 48 часов после оформления трансфера. «Эспаньол» потратил на игрока всего два миллиона евро.

До переезда в Испанию Лэй защищал цвета «Шанхай СИПГ». На счету форварда 151 гол за клуб. В заметке TyC Sports футболиста назвали китайской версией знаменитого аргентинского футболиста Диего Марадоны.

«Эспаньол» занимает 15-ю строчку турнирной таблицы чемпионата Испании. После 22 матчей в копилке команды всего 25 очков.

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