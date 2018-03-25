Китайских футболистов выгонят из сборной за татуировки

Футболистам сборной Китая запрещено иметь на теле татуировки. В противном случае их будут выгонять из команды. Об этом сообщается на портале Hupu.com.

Спортсмены заклеили непрозрачным скотчем свои татуировки во время товарищеского матча с Уэльсом, который завершился поражением китайцев со счетом 0:6. Отмечается, что это было сделано из-за того, что Федерация футбола Китая запретила демонстрацию нательных рисунков. По мнению чиновников, спортсмены ответственны за развитие здорового культурного образования на всех уровнях.

Федерация будет применять особые меры к тем, кто демонстрирует свои татуировки. В качестве одного из видов наказания предусмотрено исключение из сборной.

Встреча с Уэльсом прошла 23 марта. Хет-трик в составе валлийцев оформил форвард «Реала» Гарет Бэйл.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!