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Китайских футболистов выгонят из сборной за татуировки

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Футболистам сборной Китая запрещено иметь на теле татуировки. В противном случае их будут выгонять из команды. Об этом сообщается на портале Hupu.com.

Спортсмены заклеили непрозрачным скотчем свои татуировки во время товарищеского матча с Уэльсом, который завершился поражением китайцев со счетом 0:6. Отмечается, что это было сделано из-за того, что Федерация футбола Китая запретила демонстрацию нательных рисунков. По мнению чиновников, спортсмены ответственны за развитие здорового культурного образования на всех уровнях.

Федерация будет применять особые меры к тем, кто демонстрирует свои татуировки. В качестве одного из видов наказания предусмотрено исключение из сборной.

Встреча с Уэльсом прошла 23 марта. Хет-трик в составе валлийцев оформил форвард «Реала» Гарет Бэйл.

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