Бразильский полузащитник «Ювентуса» сделал татуировку на русском языке

Полузащитник туринского «Ювентуса» и сборной Бразилии по футболу Дуглас Коста сделал татуировку на русском языке. Фотографию тату игрок выложил в Stories своего профиля в Instagram.

Футболист набил на плече фразу: «Если бог за нас, кто против нас». На теле бразильца уже больше десяти татуировок.

12 июля Коста перешел в «Ювентус» из мюнхенской «Баварии». Туринский клуб арендовал 26-летнего футболиста до 30 июня 2018 года за 6 миллионов евро с возможностью последующего выкупа контракта игрока за 40 миллионов.

С 2010 по 2015 год бразилец играл за донецкий «Шахтер», с которым пять раз становился чемпионом Украины и три раза выигрывал Кубок страны. В активе Косты 21 матч в составе сборной Бразилии и три забитых мяча.