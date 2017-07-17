Фанат Макгрегора сделал татуировку с нецензурным посланием с пиджака ирландца

Поклонник ирландского бойца смешанного стиля Конара Макгрегора Джордан Кумбе сделал татуировку, посвященную кумиру, разместив соответствующую фотографию в своем Twitter.

Болельщик на руке скопировал дизайн костюма Макгрегора с пресс-конференции, приуроченной к бою ирландца с американцем Флойдом Мэйузером по правилам бокса. На пиджаке бойца были размещены сотни надписей F**k you, сделанные мелким шрифтом так, чтобы их было видно только с очень близкого расстояния.

Мэйуэзер и Макгрегор проведут бой 26 августа в Лас-Вегасе. Поединок пройдет в первом среднем весе (до 69,85 килограмма) и не будет титульным. Ирландец заработает за него 75 миллионов долларов, американец — 100 миллионов.