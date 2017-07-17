Макгрегора нокаутировали в спарринг-бою по правилам бокса

Ирландский боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор был нокаутирован в спарринг-бою по правилам бокса. Об этом рассказал бывший чемпион мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) Джесси Варгас. Его слова приводит BoxingScene.

«Парня уже нокаутировали в спарринге», — заявил Варгас, не уточнив, кто сообщил ему эту новость. При этом американец отметил, что боксерский мир мал, поэтому в нем сложно что-либо утаить.

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26 августа Макгрегор проведет боксерский поединок с непобежденным американцем Флойдом Мэйуэзером. По неофициальной информации, гонорар ирландца за бой составит 75 миллионов долларов, его соперника — 100 миллионов.

40-летний Мэйуэзер одержал победы во всех 49 боях в профессиональной карьере (26 нокаутом). 28-летний ирландец провел 24 поединка по правилам ММА, в которых одержал 21 победу (18 нокаутом) и потерпел три поражения.