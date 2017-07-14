Мэйуэзер назвал Макгрегора стриптизером и осыпал купюрами

Видео: @mymixtapez / Twitter

Американский боксер Флойд Мэйуэзер-младший забросал ирландского бойца смешанного стиля Конора Макгрегора купюрами во время пресс-конференции в Нью-Йорке. Видео появилось в Twitter-аккаунте My Mixtapez.

Мэйуэзер назвал будущего соперника, одетого в шубу на голое тело, стриптизером и стал бросать в его сторону деньги. Ирландец на выпад не отреагировал.

12 июля во время другой пресс-конференции Макгрегор зашифровал для Мэйуэзера нецензурное послание в дизайне костюма. На пиджак ирландца были нанесены сотни надписей F**k you, сделанные таким мелким шрифтом, чтоб читаться только с очень близкого расстояния.

Бой Мэйуэзера и Макгрегора по правилам бокса пройдет в Лас-Вегасе 26 августа. 40-летний американец одержал победы во всех 49 боях в профессиональной карьере (26 нокаутом). 28-летний ирландец провел 24 поединка по правилам ММА, в которых одержал 21 победу (18 нокаутом) и потерпел три поражения. По неофициальной информации, гонорар Макгрегора за поединок составит 75 миллионов долларов, Мэйуэзер — 100 миллионов.

