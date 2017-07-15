«Я черный ниже пояса»

У боя между боксером Флойдом Мэйуэзером и чемпионом UFC Конором Макгрегором было больше скептиков, чем у любого другого поединка в истории. Но сейчас желающих увидеть это действо стало в разы больше: соперники во время мирового тура пресс-конференций устроили по-настоящему дикое шоу.

Все началось в Лос-Анджелесе 11 июля. Тогда бойцы впервые посмотрели друг другу в глаза. Процедура вполне стандартная, но на этот раз она вызвала небывалый интерес, и видео с первой «дуэли взглядов» было растиражировано СМИ всего мира. Сама пресс-конференция получилась богатой на яркие цитаты. «Чей-то ноль из послужного списка должен исчезнуть. Он очень маленький, у него маленькие ножки, крошечная голова. Я нокаутирую его за четыре раунда, запомните мои слова», — сказал Макгрегор.

Также ирландец назвал бокс ненастоящей дракой. «Это будет половиной настоящего боя, четвертью настоящего боя. Он не сталкивался раньше с такой мощью, движением и свирепостью, как у меня. Если бы это был настоящий бой, он бы не продлился и раунда», — добавил Конор, а затем раскрыл секрет своего костюма. На пиджаке бойца были размещены сотни надписей F**k you, сделанные мелким шрифтом, чтобы их было видно только с очень близкого расстояния.

Мэйуэзер на той пресс-конференции запомнился тем, что похвастался перед Конором чеком на 100 миллионов долларов. «Он даже не прикасался к такой сумме. Он хорошо выглядит для бойца, зарабатывающего семизначную или восьмизначную сумму, но я зарабатываю девятизначную. За последний бой он заработал три миллиона долларов», — высмеял соперника Флойд.

Второе шоу, состоявшееся на следующий день в Торонто, было еще круче. Макгрегор заставил публику выкрикивать нецензурное послание в адрес семьи Мэйуэзеров. «Я в 28 лет добился всего, я срываю большие куши с боев и промоушена, а он в 28 лет дрался в андеркарде у Оскара де ла Хойи», — сказал Макгрегор. Также ирландец оскорбил главу Showtime Стивена Эспиносу, назвав его канал дерьмом, а самого руководителя скользким типом.

После этого Конор раскритиковал стиль одежды Мэйуэзера — спортивные штаны, футболку и бейсболку с лейблом TMT (The money team): «Тебе 40 лет, а ты выглядишь как 12-летний брейк-дансер. Одевайся на свой возраст, Флойд!» Американец продолжил рассказывать о своем превосходстве в регалиях. «Сколько лет он на вершине, год, два, три? Я на вершине чертов 21 год!» — кричал Мэйуэзер, чем не особо впечатлил публику в Торонто. Там было множество ирландских флагов, и толпа явно поддерживала Конора.

Публика на третьей пресс-конференции в Нью-Йорке также была скорее на стороне ирландца. На этот раз он изменил себе и вместо костюма надел разноцветные штаны и шубу из шерсти белого медведя. Флойд вышел на сцену, обернувшись в ирландский флаг. Самым резонансным и шокирующим заявлением Макгрегора на пресс-конференции стала его фраза о черных. «Я наполовину черный — ниже пояса. У меня есть презент для моих красивых темнокожих поклонниц», — сказал Конор и сымитировал танец стриптизера. За это его многие обвинили в расизме.

Мэйуэзер на пресс-конференции в Нью-Йорке небезосновательно назвал своего соперника стриптизером и забросал его купюрами. Макгергор вначале не реагировал, но затем поднял одну купюру и воскликнул: «Это один доллар! А где реальные деньги, Флойд?!» Американец также обвинил соперника в трусости. «Настоящие бойцы не сдаются. Ладно, если сдался один раз, два раза, но три?! Дана Уайт — умный мужик, он сумел отмазать эту ирландскую сучку и оставить ее на вершине».

Гвоздем пресс-конференции стала другая выходка Мэйуэзера. Он приказал своей охране вывести Макгрегора из зала. Огромные темнокожие амбалы из секьюрити Флойда принялись исполнять этот приказ, на что моментально отреагировали охранники Конора. Они вступились за своего бойца и завязалась потасовка. В этот момент Флойд много раз протяжно прокричал Yeah. Ситуация разрешилась через секунд 30.

Заключительная остановка мирового тура — Лондон. Там тоже было небезынтересно. Пресс-конференция прошла в день рождения Макгрегора, ему исполнилось 29. Зал поддерживал все, что он говорил во время своего стендап-шоу. «Это будет мой первый боксерский поединок, но через шесть недель я разрушу все наследие Флойда, вот увидите», — сказал Конор и снова посмеялся над внешним видом Мэйуэзера и его команды. Вспомнил ирландец и о вчерашней выходке Флойда с охранниками. «Это что было такое? Тебе 40 лет, а ты так себя ведешь», — недоумевал Конор, а затем направился в сторону секьюрити американца и назвал их жирными свиньями.

Флойд начал с того, что сорвал плакаты с Макгрегором из углов ринга и растоптал их. Конор в это время выложил ноги на стол. Американец назвал соперника панком, педиком и шлюхой, но в целом говорил не слишком много. Зал, заполненный шумными британцами и приехавшими в Лондон поддержать Макгрегора ирландцами, освистал Мэйуэзера. В какой-то момент публика начала скандировать «сядь и заткнись» — чем привела Макгрегора в восторг.

Сейчас мировой промотур закончен, и остается ждать самого боя. Если он получится хоть наполовину таким же захватывающим, как пресс-конференции, мы увидим шикарное зрелище. Эти два бойца действительно нашли друг друга. Они, как никто в мире, умеют себя продавать и устраивать шоу. Именно этого и ждут зрители. Возможно, большинство экспертов правы, считая, что у бойца ММА Макгрегора нет ни единого шанса в бою с боксером Мэйуэзером, но сражаться Конор будет как ирландский воин. Он имеет преимущество в габаритах и, что важно, в возрасте. Этот фактор многие недооценивают. Шансы 29-летнего хорошего бойца почти всегда выше, чем шансы 40-летнего, который не выходил на ринг два года. Бой пройдет 26 августа в столице мирового бокса — Лас-Вегасе.