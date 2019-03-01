Испанский футбол отменит понедельники

Испанская Ла-Лига откажется от проведения матчей чемпионата по понедельникам. Об этом сообщил президент Королевской федерации футбола Испании Луис Рубиалес в своем Twitter-аккаунте.

Мера вступит в силу с сезона-2019/2020. «Футбола по понедельникам больше не будет. С нового сезона матчи Ла Лиги будем проводить в выходные дни» , — написал Рубиалес. Он добавил, что «болельщики важнее денег».

В начале февраля футбольные власти Испании столкнулись с недовольством болельщиков и клубов относительно проведения матчей по понедельникам. Посещаемость таких встреч также снизилась. В нынешнем розыгрыше чемпионата Испании только мадридский «Реал» и «Барселона» еще не провели матчи в пятницу или понедельник.

Также с критикой календаря высказался и глава Ассоциации футболистов Испании Давид Аганзо. По его словам, футбол по понедельникам — это ненормально.

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