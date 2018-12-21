Владелец клуба углядел в женском футболе идеи Сатаны

Владелец румынского клуба «Стяуа» Джиджи Бекали заявил, что создание женской футбольной команды равносильно оправданию идей Сатаны. Слова функционера приводит CNN со ссылкой на эфир румынского телеканала Pro X.

Журналисты спросили Бекали, что он будет делать, если Союз европейских футбольных ассоциаций заставит его создать женскую команду. «Я уйду из футбола», — немедленно ответил он. Бекали заявил, что человеку нельзя идти против божьей воли, а также напомнил, для чего, по его мнению, были созданы женщины.

«Их тело не для футбола. Это опасно. Женщины созданы для того, чтобы быть красивыми и привлекать противоположный пол», — заявил Бекали. Румынский журналист Эммануэль Рошу в Twitter заметил, что функционер говорит такие вещи только ради шоу.

Бекали известен экстравагантными поступками и высказываниями. Например, в 2013 году он отказался ужинать с президентом амстердамского «Аякса» Хенни Хендриксом из-за того, что тот носит дешевую обувь. А в 2009-м уволил тренера по физподготовке «Стяуа» турка Юкселя Есилову. Бекали посчитал, что с приходом мусульманина от «христианской команды» отвернулась удача.

Больше мрачных и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подписывайтесь!