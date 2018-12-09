Футбольных чиновников обвинили в надругательствах над женской сборной

Президент Афганской федерации футбола (AFF) Керамуудин Карим и еще пятеро чиновников лишились своих постов из-за обвинений в сексуальном насилии в отношении игроков женской сборной. Об этом сообщает Inside the Games.

В британском The Guardian сообщили о случаях сексуального насилия над футболистками национальной команды Афганистана со стороны спортивных чиновников. В частности, президента AFF Карима.

По словам бывшей главы департамента женского футбола Халиды Попал, чиновники были готовы платить за молчание футболисток и оказывали физическое давление на несогласных. Сама Попал вынуждена была покинуть Афганистан.

Федерация отмела обвинения Попал, назвав их безосновательными. Несмотря на это, Карим и другие были уволены. Учитывая тяжесть обвинений, расследование по данному поводу запустило афганское правительство. Также к делу подключилась Международная федерация футбола.

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