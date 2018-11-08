Трехкратного олимпийского чемпиона обвинили в педофилии

Трехкратного олимпийского чемпиона по боксу Феликса Савона арестовали на Кубе по обвинению в изнасиловании 12-летнего подростка. Об этом сообщает Boxingscene.

По информации издания, 51-летний кубинец находится в тюрьме с 30 сентября, до этого власти страны не предавали огласке случившееся. Отмечается, что спортсмен уже был замешан в подобном, но его покрывало кубинское правительство, заинтересованное в сохранении положительного имиджа одного из самых известных спортсменов страны.

Савон является одним из трех боксеров, которые трижды выигрывали золото Олимпийских игр. Кубинец становился победителем Олимпиад 1992 года в Барселоне, 1996 года в Атланте и 2000 года в Сиднее в весовой категории до 91 килограмма. Также спортсмен пять раз выигрывал золотые медали чемпионатов мира.

В январе 2018-го к тюремному заключению на срок до 175 лет был приговорен бывший врач женской сборной США по гимнастике Ларри Нассар. Суд признал его виновным в сексуальных домогательствах к гимнасткам. Большинство потерпевших были несовершеннолетними.

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