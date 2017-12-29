Игрока НБА обвинили в покупке молчания изнасилованной девушки

Игрока клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Детройт Пистонс» Эвери Бредли заплатил за молчание девушке, которую изнасиловал 23 мая. Об этом сообщает TMZ Sports.

По информации источника, Бредли, выступавший тогда за «Бостон Селтикс», изнасиловал девушку, которая находилась в состоянии алкогольного опьянения. После инцидента пострадавшая связалась с баскетболистом и обвинила его в надругательстве.

Стороны заключили соглашение о неразглашении, за которое Бредли заплатил неизвестную сумму. При этом отмечается, что на определенном этапе представителям игрока удалось договориться на 400 тысяч долларов.

Брайан Вольф, адвокат Бредли, в ответ на обвинения заявил, что договор отрицает любые противоправные действия его клиента и лишь защищает его репутацию и семью.

В апреле немецкое издание Spiegel обвинило нападающего мадридского «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду в изнасиловании, якобы совершенном в США в 2009 году. По информации источника, жертвой португальца стала 20-летняя американка. Отмечалось, что Роналду откупился от обвинений.

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