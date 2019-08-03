Российский футболист забил ударом в падении через себя

Нападающий «Урала» Андрей Панюков забил гол ударом через себя в падении в матче четвертого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Ростова». Видео появилось на Rutube-канале лиги.

Гол был забит на 15-й минуте встречи. Полузащитник Николай Димитров выполнил навес в штрафную на Панюкова, который ножницами отправил мяч в ворота голкипера соперника. Для Панюкова гол стал первым в сезоне.

Матч завершился со счетом 2:2. После четырех матчей «Ростов» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, «Урал» — третье.

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