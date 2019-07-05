Ибрагимович открутил крышку бутылки ударом ноги с разворота

Нападающий «Лос-Анджелес Гэлэкси» Златан Ибрагимович принял участие в Bottle Cap Challenge. Видео опубликовано в Instagram-аккаунте шведского футболиста.

Форвард исполнил классический вариант челленджа, открутив крышку бутылки ударом ноги с разворота. В комментариях к посту 37-летнего спортсмена пользователи отметили навыки Ибрагимовича в тхэквондо.

13 июня сообщалось, что Ибрагимович стал самым высокооплачиваемым игроком Главной лиги футбола (MLS). За минувший сезон нападающий заработал 7,2 миллиона евро.

Ибрагимович известен по выступлениям за ведущие клубы Европы: итальянские «Милан», «Интер» и «Ювентус», испанскую «Барселону», французский «Пари Сен-Жермен» и английский «Манчестер Юнайтед». В составе сборной Швеции он провел 116 матчей и забил 62 мяча.

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