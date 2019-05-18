Ибрагимовича наказали за хватание соперника за горло

Шведский форвард «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович дисквалифицирован на два матча MLS за инцидент во время игры против «Нью-Йорк Сити». Об этом сообщает «Би-Би-Cи». Видео эпизода опубликовано в YouTube-канале Bein SPORTS.

37-летний нападающий повздорил с голкипером соперников Шоном Джонсоном. По итогам инцидента на 86-й минуте матча оба игрока получили желтые карточки. Из-за характера действий Ибрагимовича (швед схватил Джонсона за шею) лига приняла решение наказать форварда, отстранив его на два матча чемпионата за «жестокое поведение».

Встреча двух команд прошла 11 мая. «Нью-Йорк» одержал победу над «Гэлакси» со счетом 2:0. Голы на счету Эбера Дос Сантоса и Максимилиана Мораеса.

Ибрагимович провел 10 матчей в нынешнем розыгрыше MLS. На его счету девять забитых мячей и две результативные передачи.

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