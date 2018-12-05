Ибрагимович отказался возвращаться в Европу

Шведский нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович отказался от подписания контракта с итальянским «Миланом». Об этом в среду, 5 декабря, сообщает Expressen.

Возвращению в Европу воспротивилась семья 37-летнего футболиста. Отмечается, что жене и двум сыновьям Ибрагимовича комфортно в Лос-Анджелесе, и они выступили против того, чтобы форвард присоединялся к итальянскому клубу.

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Ибрагимович занимает второе место в гонке бомбардиров Главной лиги футбола (MLS) в нынешнем сезоне. На счету шведского нападающего 22 мяча в 27 матчах. «Лос-Анджелес» вышел в плей-офф, но вылетел из розыгрыша уже в первом раунде, уступив «Реал Солт-Лейк» со счетом 2:3.

20 ноября сообщалось, что представители «Милана» провели переговоры с агентом Ибрагимовича Мино Райолой. Они общались на протяжении четырех часов и обсуждали возвращение шведа в команду.

Ибрагимович выступал за «Милан» с 2010 по 2012 год. В 85 матчах за «россонери» он отметился 56 забитыми мячами.

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