Ибрагимович прояснил свое будущее

Шведский нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович развеял слухи относительно продолжения карьеры. Соответствующая запись появилась в Twitter-аккаунте форварда.

«MLZ (искаженное MLS — Главная лига футбола, — прим. «Ленты.ру»), я с тобой еще не закончил», — написал 37-летний швед. Таким образом нападающий подтвердил, что не покинет клуб в зимнее трансферное окно.

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В конце ноября появилась информация, что в возвращении шведского форварда заинтересован итальянский «Милан». Тем не менее уже в декабре выяснилось, что переход не состоится. Ибрагимович отказался от игры в Европе по семейным обстоятельствам.

Приняв участие в 27 матчах регулярного чемпионата MLS, шведский форвард записал на свой счет 22 забитых мяча. Ибрагимович занимает второе место в списке бомбардиров турнира, уступая венесуэльцу Хосефу Мартинесу из «Атланта Юнайтед» (34 гола).

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