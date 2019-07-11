69-летний бывший футболист забил ударом в падении через себя

Бывший нападающий сборной Германии Клаус Фишер в эфире шоу на телеканале NDR забил ударом в падении через себя. Видео опубликовано в Twitter-аккаунте BSN.

Фишер прямо в студии пробил по пустым воротам и приземлился на маты. Мяч после его удара оказался в сетке. Бывший форвард бросил вызов англичанину Гари Линекеру, который также работает на телевидении. «Конечно, я смогу так же», — ответил англичанин в Twitter.

Фишер завершил игровую карьеру в 1988 году. Он является вторым бомбардиром в истории немецкой Бундеслиги.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!