Бывший нападающий сборной Франции забил с острого угла в падении

Французский нападающий мексиканского клуба «Тигрес» Андре-Пьер Жиньяк отметился голом во втором матче финала кубка КОНКАКАФ против «Монтеррея». Видео опубликовано в Twitter-аккаунте Liga MX.

33-летний форвард воспользовался передачей партнера в штрафную и поразил ворота ударом в падении. Жиньяк отличился на 85-й минуте, сравняв счет в матче. Однако из-за поражения в первой встрече ничья не позволила «Тигрес» выиграть трофей.

Жиньяк известен по игре за «Марсель» и сборную Франции. В его активе 36 матчей в составе национальной команды и 7 голов. Француз стал вице-чемпионом Европы в 2016-м.

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