Бывший форвард сборной Франции поразил ворота с угла штрафной

— LIGA Bancomer MX (@LIGABancomerMX) 13 января 2019, 04:56

Французский нападающий «Тигрес» Андре-Пьер Жиньяк отметился забитым мячом в матче чемпионата Мексики против «Тихуаны». Ролик опубликован в Twitter-аккаунте турнира.

При счете 1:0 в пользу «Тигрес» Жиньяк воспользовался оплошностью защитника и подхватил мяч у угла штрафной «Тихуаны». Форвард не стал обыгрывать соперника, вместо этого он продвинулся вдоль линии штрафной и пробил по воротам. Мяч влетел в дальний от вратаря угол. Для 33-летнего нападающего этот гол стал 16-м в нынешнем сезоне.

Жиньяк выступает в Мексике с 2015 года. Он уже становился чемпионом страны в составе «Тигрес». В нынешнем розыгрыше форвард лидирует в споре снайперов. Его ближайший преследователь аргентинец Хулио Фурч, выступающий за «Сантос Лагуна», забил 12 голов.

Жиньяк известен по выступлениям за национальную сборную. Француз — вице-чемпион Европы (2016).

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