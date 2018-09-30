Футболист забил гол благодаря луже

Полузащитник клуба «Монтеррея» Хесус Гальярдо помог своей команде крупно обыграть «Тихуану» в чемпионате Мексики благодаря курьезному голу. Видео размещено в Twitter-аккаунте #ThankYouDeuce.

Игра проходила в сложных погодных условиях. Из-за дождя поле не до конца высохло. На 76-й минуте «Монтеррею» удалась атака на ворота хозяев. После передачи на ход набегавшему Гальярдо мяч застрял в луже, не дав возможности вышедшему из ворот голкиперу его выбить. Мексиканец обыграл вратаря и забил третий гол своей команды в этой встрече. «Монтеррей» праздновал победу со счетом 3:0.

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