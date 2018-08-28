Футболист обыграл троих и забил с острого угла

Аргентинский форвард «Бельграно» Матиас Суарес отметился голом в матче против «Эстудиантеса». Видео взятия ворот размещено в Twitter-аккаунте VarskySports.

Суарес сумел обыграть сразу двоих соперников при приеме мяча прямо на линии штрафной. После этого футболист убрал еще одного соперника, вышел к воротам «Эстудиантеса» под острым углом и пробил внешней стороной стопы. Этот гол стал вторым для его команды. Итоговый счет матча — 2:1 в пользу «Бельграно».

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