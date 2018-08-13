Руни за несколько секунд спас пустые ворота и сделал гол

@MLS / Twitter

Английский нападающий «Ди Си Юнайтед» Уэйн Руни спас пустые ворота своей команды, после чего организовал гол в ворота соперника в концовке матча против «Орландо». Видео опубликовано в Twitter-аккаунте MLS.

В компенсированное время игроки «Ди Си Юнайтед» получили право на угловой. В штрафную «Орландо» отправился и голкипер «Юнайтед» Давид Оустед. Команда не сумела реализовать стандарт и получила контратаку на пустые ворота. 32-летний Руни совершил рывок и отобрал мяч у футболиста соперника, после чего навесил в штрафную площадь «Орландо», где его пасом воспользовался аргентинец Лусиано Акоста. Для него гол стал третьим в этой встрече. «Ди Си Юнайтед» в итоге одержали победу со счетом 3:2.

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