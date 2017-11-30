Футболист «Манчестер Сити» забил и «исцелил» травмированного одноклубника

Мяч полузащитника Манчестер Сити Рахима Стерлинга, забитый им на последних секундах матча 14-го тура английской премьер-лиги с «Саутгемтоном», «исцелил» травмированного защитника Бенджамина Менди, который вприпрыжку отправился поздравлять одноклубника. Видео было опубликовано на странице француза в Twitter.

«Повреждение передней крестообразной связки колена, но какая разница, если забивается победный мяч на 95-й минуте?», — написал Менди.

«Манчестер Сити» победил «Саутгемптон» в среду на своем поле со счетом 2:1. Подопечные Пепа Гвардиолы одержали 13-ю победу в 14 матчах и с 40 очками возглавляют таблицу премьер-лиги. У идущего вторым «Манчестер Юнайтед» 32 очка. «Саутгемптон» с 16 очками идет 11-м.

Нападающий «Эвертона» Уэйн Руни в среду поразил ворота «Вест Хэма» ударом со своей половины поля. Он назвал этот гол самым красивым в карьере.