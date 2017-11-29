Гол со штрафного в девятку поверг Моуринью в шок

@Peptalk_uk / Twitter

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Эшли Янг забил мяч ударом со штрафного в ближнюю девятку во время матча 14-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) с «Уотфордом», чем поверг в шок главного тренера своей команды Жозе Моуринью. Видео появилось в Twitter-аккаунте Pep Talk UK.

32-летний футболист отличился на 25-й минуте встречи. После его гола Моуринью недоуменно переглянулся с партнерами по тренерскому штабу.

МЮ одержал победу над «Уотфордом» со счетом 4:2. На счету Янга два гола. Манкунианцы занимают второе место в турнирной таблице АПЛ с 32 очками. Клуб из Уотфорда расположился на восьмом месте, имея в активе 21 очко.



