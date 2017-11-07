39-летний арбитр обогнал футболиста МЮ во время матча

Видео: @FootyHumour / Twitter

В матче 11-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) между «Челси» и «Манчестер Юнайтед» полузащитник манкунианцев Джесси Лингард стартовал из одной точки вместе с главным судьей встречи 39-летним Энтони Тэйлором, однако уступил ему в скорости, возвращаясь в оборону. Видео появилось в Twitter-аккаунте Footy Humour.

Встреча завершилась победой лондонского клуба со счетом 1:0. 24-летний форвард вышел на замену на 78-й минуте игры. Всего в текущем сезоне АПЛ Лингард провел девять матчей.

После 11 игр чемпионата «Манчестер Юнайтед» занимает второе место в турнирной таблице, имея в активе 23 очка. «Челси» расположился на четвертом месте с 22 очками.