Свистнувший на секунду раньше судья лишил аргентинскую команду гола

Misho CH / Youtube

В матче 15-го тура чемпионата Мексики между «Толукой» и «Монарксом» главный судья преждевременно дал свисток, оповещающий об окончании встречи. Видео инцидента появилось в Youtube-аккаунте Misho CH.

Арбитр добавил ко второму тайму три минуты, однако команды играли дольше. На 11-й минуте добавленного времени «Толука» получила право на пенальти. Защитник клуба Пабло Баррьентос исполнил 11-метровый, но вратарь справился с ударом. После добивания аргентинец переправил мяч в ворота, но за мгновение до этого раздался свисток, и гол не был засчитан.

Матч завершился победой «Монаркса» со счетом 1:0.



