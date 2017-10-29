Спорт
 

Халк забил ударом с 30 метров

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Sportmiambe / Youtube

Бразильский нападающий китайского клуба «Шанхай СИПГ» Халк забил мяч ударом с 30 метров. Видео появилось на YouTube-канале Sportmiambe.

В матче 29-го тура чемпионата Китая «Шанхай СИПГ» встречался в гостях с «Хэнань Констракшн». После первого тайма хозяева вели со счетом 1:0. На 52-й минуте «Хэнань Констракшн» нарушили правила на своей половине поля. До ворот было больше 30 метров, однако Халк сумел реализовать штрафной удар. В конце матча бразилец также забил пенальти.

«Шанхай СИПГ» победили со счетом 4:2. Клуб занимает второе место в чемпионате Китая. В составе команды Халк провел 38 матчей и имеет в активе 26 голов.

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