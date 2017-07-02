Халк объяснил показанный в матче китайского чемпионата жест Кокорина и Дзюбы

Нападающий китайского «Шанхай СИПГ» Халк объяснил жест, обозначающий усы, показанный им и его одноклубником Элексоном в матче национального чемпионата с «Хэнань Цзянье». Его слова приводит «Чемпионат.com».

«Это был не мой гол, а гол Элкесона, мы решили отметить этот гол таким жестом, поприветствовав его отца. У его папы были усы, это был такой жест, чтобы передать привет его отцу», — заявил Халк.

Материалы по теме Грустный месседж Что стоит за странным поступком Дзюбы и Кокорина

25 июня Халк и Элексон показали жест, обычно обозначающий усы, после гола последнего в матче чемпионата Китая в ворота «Хэнань Цзянье». Бразильца заподозрили в поддержке российских футболистов Зенита Александра Кокорина и Артема Дзюбы, продемонстрировавших подобный жест на видео в Instagram после вылета сборной России из Кубка конфедераций.

Россияне опубликовали «месседж» на следующий день после поражения национальной команды от мексиканцев. Единственный человек, носящий усы в сборной России, — главный тренер Станислав Черчесов. Оба игрока по разным причинам пропускали турнир. Позднее Дзюба назвал видео шуткой, отметив, что они с Кокориным ни на что не намекали.