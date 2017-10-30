Шотландский игрок прыгнул головой в ноги сопернику и заработал пенальти

Защитник шотландского клуба «Кауденбит» Джордан Гарден заработал в ворота своей команды нелепый пенальти. Видео было опубликовано на странице журналиста Крэйга Телфера в Twitter.

Он решил подпрыгнуть и упасть в ноги сопернику, тот споткнулся о его затылок. Рефери назначил пенальти, который на 80-й минуте реализовал хавбек «Берика» Майкл МакКенна.

Встреча второй шотландской лиги между «Бериком» и «Кауденбитом» и завершилась победой первых со счетом 1:0. «Берик» набрал 15 очков и идет шестым из десяти команд шотландской второй лиги. «Кауденбит» с пятью очками замыкает таблицу.