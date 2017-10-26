В сети поразились скорости 157-сантиметрового индонезийского футболиста

Игрок индонезийского клуба «Борнео» Теренс Пухири совершил рывок через все поле и забил мяч в игре национального первенства с командой «Митра Кулар». Видео было опубликовано на странице FootyMemes в Twitter.

21-летний футболист, чей рост составляет 157 сантиметров, преодолел приблизительно 60 метров за шесть секунд. В соцсетях его назвали самым быстрым игроком на планете.

«Это вообще реально?», — удивился один из пользователей в комментарии под видео. Другой посоветовал дортмундской Боруссии взять в команду Теренс Пухири вместо Усэйна Болта, который уже провел тренировку с немецкой командой.

Гол Пухири помог его команде одержать победу над «Митра Кулар» со счетом 4:0.

21 октября ямайский спринтер Усэйн Болт заявил, что собирается дебютировать в футболе в 2018 году.