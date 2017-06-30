Болт решил потренироваться с дортмундской «Боруссией»

Многократный олимпийский чемпион по легкой атлетике Усэйн Болт проведет несколько тренировок с футбольным клубом «Боруссия» (Дортмунд). Об этом сообщает Corriere dello Sport.

«Посмотрим, что из этого получится. Если все пойдет хорошо, то я хочу двигаться вперед и играть на профессиональном уровне. Если нет, то завяжу с этим экспериментом. Не вижу никакой проблемы», — заявил Болт.

Ямайский спортсмен — болельщик английского «Манчестер Юнайтед». Спринтер не раз заявлял, что хотел бы сыграть за «красных дьяволов» после ухода из легкой атлетики.

В феврале 30-летний спортсмен объявил, что завершит карьеру после чемпионата мира по легкой атлетике 2017 года. Мировое первенство пройдет в Лондоне с 4 по 13 августа.

Болт — восьмикратный олимпийский чемпион и 11-кратный чемпион мира, действующий рекордсмен планеты в беге на дистанции 100 метров (9,58 секунды) и 200 метров (19,19 секунды).

