Болт назвал сроки завершения карьеры

Ямайский спринтер, восьмикратный олимпийский чемпион Усейн Болт не будет выступать после чемпионата мира-2017. Об этом в воскресенье, 2 февраля, сообщает Reuters.

Отмечается, что организаторы Игр Содружества-2018 пригласили Болта выступить на соревнованиях, но легкоатлет ответил отказом.

«Чтобы выйти на старт в 2018 году, мне нужно тренироваться больше, чем когда-либо, чтобы иметь шанс победить. Этого не произойдет», — сказал Болт.

Чемпионат мира по легкой атлетике пройдет с 5 по 13 августа в Лондоне.

25 января МОК лишил Болта золотой медали Олимпийских игр 2008 года в Пекине в эстафете 4 по 100 метров из-за анаболического стероида туринабола, обнаруженного в пробе Картера. Награды отобрали у всей сборной Ямайки.

30-летний Болт принял участие в трех Олимпиадах: в Пекине в 2008 году, в Лондоне в 2012 году и в Рио-де-Жанейро в 2016 году, где завоевал в общей сложности девять золотых медалей в трех дисциплинах: в беге на 100 и 200 метров, а также в эстафете (4 по 100 метров). Также на его счету 11 побед на чемпионатах мира. Спринтер — действующий рекордсмен мира в беге на 100 метров (9,58 секунды) и 200 метров (19,19 секунды).