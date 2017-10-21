Спорт
 

Болт обозначил сроки дебюта в футболе

Перейти в «Мою Ленту»
Усэйн Болт
Усэйн Болт

Завершивший карьеру ямайский спринтер Усэйн Болт заявил, собирается дебютировать в футболе в 2018 году. Слова спортсмена приводятся на сайте Международной федерации футбола (ФИФА).

«Я бы очень хотел играть уже сейчас, после завершения карьеры в легкой атлетике. Я уже говорил об этом во многих интервью, после чего некоторые клубы отправили мне предложения», — заявил Болт.

Он пояснил, что не мог начать тренировки раньше из-за того, что получил травму подколенного сухожилия в августе. «Надеюсь, я смогу сыграть в 2018 году», — добавил он.

Ямаец завершил карьеру в минувшем августе. В своем последнем забеге в эстафете 4 по 100 метров на чемпионате мира в Лондоне он получил травму и не сумел финишировать. Болт — восьмикратный олимпийский чемпион и 11-кратный чемпион мира, действующий рекордсмен планеты в беге на дистанции 100 метров (9,58 секунды) и 200 метров (19,19 секунды).

В июне спортсмен заявил, что будет тренироваться с дотмундской «Боруссией». При этом он является болельщиком английского «Манчестер Юнайтед» и не раз говорил, что хочет сыграть в составе «красных дьяволов».

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Болт сыграет за «Манчестер Юнайтед» против «Барселоны»
Болт получил травму и не сумел финишировать в последнем забеге в карьере
Болт решил потренироваться с дортмундской «Боруссией»
Последние новости
Мадрид отстранил от власти правительство Каталонии
Болт обозначил сроки дебюта в футболе
Названа дата появления нетающего снега в Москве  
В американском ресторане сняли на видео «призрака»
Объявлена дата возвращения турецких помидоров в Россию
МИД рассказал о грядущей встрече Лаврова и Тиллерсона
Израиль атаковал позиции сирийской армии
Другие материалы рубрики
Спорт00:02Сегодня

Железный осетин

Выстоит ли российский чемпион под градом ударов сурового поляка
15:06Сегодня

Россиянка Касаткина проиграла в финале Кубка Кремля

13:39Сегодня

Вратаря сборной Англии по футболу ограбили

12:00Сегодня

В сети ужаснулись ранам принявшей кровавую ванну девушки-бойца

Спорт00:0713 октября
Олег Тактаров и Федор Емельяненко

Дети нокаута

Емельяненко и Тактаров выясняют, кто царь российских ММА
11:3015 октября

Шарапова завоевала первый титул после дисквалификации

09:54Сегодня

Овечкин установил рекорд НХЛ

07:50Сегодня

Российский боец Шлеменко уступил голландцу Мусаси

Спорт00:0711 октября

«Ну да, я плаваю с акулами в Панаме. Но они классные ребята»

Самая безумная русская серферша о травке, жизни в Панаме и чудо-гречке из России
13:1615 октября

Федерер обыграл Надаля в финале «Мастерса» в Шанхае

00:43Сегодня

Бывший нападающий сборной Италии связался с мафией и получил срок

22:5220 октября

Португальский клуб отказался от не расстающегося с телефоном чемпиона мира

Россия
«Большевистская сволочь хотела грабить и держаться у власти»
Почему советские люди беспомощны и слабовольны
Участница XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов в СочиПопали в сеть
Фестиваль молодежи и студентов в Сочи связал десятки тысяч людей со всего мира
Вас здесь не лежало
За что стоит воевать в российских больницах
Робот с дредами представил проект бюджета Ленинградской области
В Кемерово открылся обновленный бульвар Строителей
Все школы Великого Новгорода закрыли из-за угрозы пневмонии
Без бумажки ты...
Почему российским автолюбителям придется пройтись по судам
Все материалы
Мир
Шам на крови
Что скрывает павшая столица «Исламского государства»
Шпион, разлогинься
Мировые корпорации породили свои ЦРУ и КГБ, но проиграли интернету
Иссам ЗахреддинХалифат убери
Сирийский терминатор три года косил джихадистов, но взорвался в день победы
Израиль атаковал позиции сирийской армии
Мадрид отстранил от власти правительство Каталонии
Пиво и сигареты
Тайная жизнь Северной Кореи
Польша приступит к сносу памятников советским воинам
Все материалы
Бывший СССР
Михо и Майдан
Сможет ли бывший президент Грузии свергнуть Порошенко
Виновницу смертельного ДТП в Харькове отправили под арест
Под Одессой задержали продававшего взрывчатку офицера ВСУ
Президента Молдавии лишили права назначить министра обороны
Депутат Рады рассказал о причастности сотрудника СБУ к аварии в Харькове
Саакашвили пожаловался на коверканье украинцами его имени
Порошенко обвинил протестующих у здания Рады в «жажде крови»
Все материалы
Экономика
Екатерина Черкесова и Юлия Вихрева Блондинки в деле
Как за три тысячи рублей стать на 20 минут космонавтом
Бизнес-навигатор МСП представили на фестивале молодежи и студентов в Сочи
Дефицит бюджета США достиг 666 миллиардов долларов
Греф раскрыл секрет успеха
«Теремок» раскрыл план выхода из кризиса
Курс биткоина побил новый рекорд
Греф рассказал о работающих в пивных киосках инженерах
Все материалы
Силовые структуры
Король Сильвестр
Новгородский тракторист стал властелином преступной Москвы
Твой папа педофил
Российские женщины все чаще обвиняют мужей в изнасиловании детей
Огнестрел везде поспел
Полицейский украл из отдела сотни стволов на миллионы рублей
Полицейский вынес детей из горящего дома в Свердловской области
Задержано руководство петербургского отделения Росмолодежи
Программист Левашов заочно арестован
Высокопоставленный тыловик столичного главка МВД задержан за злоупотребления
Все материалы
Наука и техника
«Сопротивление приняло форму джихада»
Зачем Россия захватила Кавказ и продолжает его кормить
Время и стекло
Почему все возненавидели новый iPhone
Грязная история
Раскрыта тайна гибели Древнего Египта
Раскрыто происхождение неизвестных вспышек на Луне
Создано универсальное средство от рака
Первый в истории бой гигантских роботов показали на видео
Названа причина невидимости инопланетян
Все материалы
Спорт
Железный осетин
Выстоит ли российский чемпион под градом ударов сурового поляка
Россиянка Касаткина проиграла в финале Кубка Кремля
Вратаря сборной Англии по футболу ограбили
В сети ужаснулись ранам принявшей кровавую ванну девушки-бойца
Овечкин установил рекорд НХЛ
Российский боец Шлеменко уступил голландцу Мусаси
Бывший нападающий сборной Италии связался с мафией и получил срок
Все материалы
Культура
Если не мы, то кот
Кино недели: от «Геошторма» до «Двуличного любовника»
«Улицы пропитаны порохом и шлюхами»
Кавказские рэперы забивают косяки и кладут на легавых
Возвращение «грязного мечтателя»
Моника Беллуччи, рокеры и обнаженные модели в мельчайших деталях
Нахамившая другу умирающего Марьянова диспетчер скорой уволилась
Обнаженная дублерша из «Психо» рассказала о плюсах нудизма
Аудит «Евровидения» на Украине выявил нарушения на 18 миллионов долларов
Шведская певица позволила делать с собой что угодно на чайной БДСМ-вечеринке
Все материалы
Интернет и СМИ
Для лиц старше 18
Обнаженные модели и протест проституток идут на пользу выборам
«Взять сургуч и залить ей туда»
Деревенскую Мессалину превратили в новую Диану Шурыгину, и распахнулся ад
Дикий восторг
Муки животных, загнанных в тупик людьми и самой природой
В детской онлайн-игре обнаружили рассадник педофилов
Google вознаградит хакеров за взлом своих приложений
Ургант в образе Собчак выдвинул свою кандидатуру на пост президента
Реклама с фотографией Брежнева нанесла моральный вред его внуку
Все материалы
Ценности
Двинут поршами
Плейбои со всей Европы выложат миллионы за уникальные Porsche
Мелания Трамп передала платье для инаугурацонного бала музею
Новый Audi с лазерным сканером научился самостоятельно заезжать в гараж
Новые футболки из кусков старых маек оценили в 470 долларов
Женщин предложили помечать
Единственный в мире пикап Rolls-Royce продадут с аукциона
Илон Маск подарил пятитысячному покупателю «скучной кепки» еще одну такую же
Все материалы
Путешествия
Кто-то с горочки спустился
Встреча с чеченским дедом на «Приоре» стала сюрпризом для москвича
Американский бомжатник и кубинские геи
Россиянин решил проехать США автостопом, но все пошло не по плану
Россиянин утонул в Таиланде во время купания в запретной зоне
Российские туристы отправятся в КНДР вопреки угрозе ядерной войны
Finnair в пятницу, 13-го, отправила последний «рейс в ад»
Москва оказалась в шесть раз популярнее Киева
Роспотребнадзор напугал туристов чумой на Мадагаскаре и Сейшелах
Все материалы
Из жизни
Доброе утро, Вьетнам!
Еще одна азиатская страна сошла с ума по караоке
«Бабушка спрашивает, заставляют ли мусульмане сменить веру»
История москвички, которая переехала в Объединенные Арабские Эмираты
Жируха
В лондонской канализации нашли мерзкое нечто
В американском ресторане сняли на видео «призрака»
Дэвида Блейна обвинили в изнасиловании
Немка открыла бордель с секс-куклами вместо проституток
Тайное оружие наркобаронов
У них есть танки, суперкомпьютеры и беспилотники
Все материалы
Дайте грязи: конкуренты вседорожному хэтчу Kia Rio X-Line
Renault Sandero Stepway, Lada Vesta SW Cross и другие приподнятые бюджетники
Как через Instagram продают машины за миллионы
Соцсети, молодеющие покупатели и другие причуды современного рынка суперкаров
Семиместность не порок
Как из пятиместной Mazda CX-5 получился семиместный кроссовер CX-9
Тест: зачем машине эта штуковина?
Попробуйте угадать, зачем инженеры это придумали
Mazda начала строить моторный завод во Владивостоке
Взломщик iPhone придумал видеорегистратор с музыкой и навигатором
В программу краш-тестов в США включили удар пассажирской стороной
Все материалы
Братва помнит
Чем украшают могилы криминальных авторитетов
Интим предлагать
Секс стал способом решения квартирного вопроса
«Я тупо решила, что теперь ем одну гречку»
Одинокая мать год сидела на крупе, чтобы накопить на квартиру
Раз, два, взяли!
Жилье в Крыму пока еще можно купить за копейки
Ущерб от обстрела Кремля оценят спустя сто лет
Названа цена самой дешевой съемной квартиры в Москве
Американец отомстил за выселение из дома цементом в канализации
Все материалы