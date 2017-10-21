Болт обозначил сроки дебюта в футболе

Завершивший карьеру ямайский спринтер Усэйн Болт заявил, собирается дебютировать в футболе в 2018 году. Слова спортсмена приводятся на сайте Международной федерации футбола (ФИФА).

«Я бы очень хотел играть уже сейчас, после завершения карьеры в легкой атлетике. Я уже говорил об этом во многих интервью, после чего некоторые клубы отправили мне предложения», — заявил Болт.

Он пояснил, что не мог начать тренировки раньше из-за того, что получил травму подколенного сухожилия в августе. «Надеюсь, я смогу сыграть в 2018 году», — добавил он.

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Ямаец завершил карьеру в минувшем августе. В своем последнем забеге в эстафете 4 по 100 метров на чемпионате мира в Лондоне он получил травму и не сумел финишировать. Болт — восьмикратный олимпийский чемпион и 11-кратный чемпион мира, действующий рекордсмен планеты в беге на дистанции 100 метров (9,58 секунды) и 200 метров (19,19 секунды).

В июне спортсмен заявил, что будет тренироваться с дотмундской «Боруссией». При этом он является болельщиком английского «Манчестер Юнайтед» и не раз говорил, что хочет сыграть в составе «красных дьяволов».