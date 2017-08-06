Обошел на скорости

Усэйн Болт приехал в Лондон, чтобы по-королевски попрощаться с легкой атлетикой. На деле золотоносный спринтер проиграл американцу Джастину Гэтлину, человеку, который дважды вернулся в игру после допинговых дисквалификаций. «Лента.ру» — о грустном прощании великого ямайца с профессиональным спортом и спринтере, который обогнал его на последней в карьере стометровке.

Освистанный чемпион

Примерно в 21:45 по лондонскому времени Джастин Гэтлин стоял на коленях перед Усэйном Болтом. Первый только что выиграл стометровку — самую зрелищную и престижную дистанцию в легкой атлетике. Второй в этой гонке занял столь непривычное для себя «бронзовое» место.

Ямаец вышел в финал со вторым результатом среди всех участников, хотя в квалификации смотрелся тяжело. Особенно Болту не удавался старт, он даже пожаловался на колодки, что в принципе не в его стиле. Организаторы турнира поспешили оправдаться, что техника соответствует всем требованиям. В итоге Молнии так и не удалось нормально начать ни в одном забеге. Особенно это бросилось в глаза в финале.

Болт, кажется, любим в каждой стране мира. Вот и лондонская публика встретила его как национального героя. По традиции он устроил маленькое шоу имени себя, одарил весь мир улыбкой, показал фирменный жест пальцами и занял позицию в нижней стойке. Чуть правее от него бежал Гэтлин, которого требовательные британцы освистали. Спустя чуть менее десяти секунд он об этом даже вспомнит. Американец выиграет чемпионат мира впервые с 2005 года. Более того, он впервые обгонит Болта.

Видео: Sports Recap / YouTube

Дважды в реку

Противостояние Гэтлина и Болта началось задолго до чемпионата мира. И многими оно рассматривается как противостояние чистого и грязного спорта. Ямаец — образец порядочного спринтера, которого природа одарила невероятными возможностями. Он никогда не подозревался в жульничестве, в отличие, скажем, от его партнеров по сборной. Или от самого Гэтлина.

Уже к 2004 году на тот момент 22-летний американец обзавелся золотой олимпийской медалью. Ее могло и не быть, ведь за три года до этого в его организме были найдены следы амфетаминов. Гэтлин попытался оправдаться, рассказывал о синдроме дефицита внимания и гиперактивности, от которого лечатся многие спортсмены из США, однако два года дисквалификации все же получил. Чуть позже срок сократили в два раза, и уже после Игр в Афинах о ней никто не вспоминал.

Эта история всплыла в 2006-м. Тогда Гэтлин был главным спринтером планеты. Обвешанный золотыми медалями и воспетый журналистами, в июле американец внезапно собрал пресс-конференцию, на которой признался, что вновь попался на допинге. На этот раз был превышен допустимый уровень тестостерона. После вопроса о том, как запрещенные средства попали в его организм, Джастин лишь пожимал плечами. Зато для всех, кто хоть что-то понимает в легкой атлетике, было очевидно: дважды пойманный на допинге спортсмен, каким бы титулованным он ни был, будет навсегда дисквалифицирован.

Джастин Гэтлин Фото: Dylan Martinez / Reuters

Странную и неестественную «отмазку» для своего подопечного придумал его тренер Тревор Грэм. Он обвинил массажиста, якобы втиравшего лекарство, которое повышает уровень тестостерона, в кожу Гэтлина. Грэм, к слову, сейчас отбывает пожизненную дисквалификацию.

Два американца тогда были готовы «втереть» все, что угодно, лишь бы спасти карьеру Гэтлина. Действующий олимпийский чемпион и чемпион мира, обладатель мирового рекорда — он должен был продолжать блистать и на фоне резко набиравшего высоту Усэйна Болта. Лишь благодаря активному сотрудничеству с антидопинговыми службами Джастин сумел спасти свою карьеру и отделаться восьмилетним баном. IAAF оставила ему титулы, однако лишила рекорда. И репутации.

Под прицелом

Пока Болт красовался перед фотографами с золотыми медалями буквально на каждом турнире, в котором принимал участие, Гэтлин боролся за свое будущее. Спринтеру и его адвокатам удалось скостить срок дисквалификации до четырех лет. Судя по его собственным словам, в этот период он скорее не жил, а существовал. Джастин даже был близок к суициду, совершил множество безрассудных поступков, дебоширил, ночевал в полиции, в общем, делал все, чтобы его возвращение в легкую атлетику не оказалось триумфальным.

В 2010-м он вновь вышел на беговую дорожку, удивляя своим лишним весом и черепашьей по меркам современного спорта скоростью. На первых стартах Гэтлин был далек от того, чтобы выбежать из десяти секунд. Тогда спринтер собрал новую команду, сел на жесткую диету и начал пахать.

Пропустив Олимпиаду в Пекине, триумфальную для Болта, Джастин начал прогрессировать. В 2012-м в Лондоне от него на стометровке убежали только Усэйн и его соотечественник Йохан Блэйк. Удивительно, но американец в преклонном для спринтера возрасте стал бегать даже быстрее, чем в 22. Но победить Болта все равно не удавалось.

Фото: Fabrizio Bensch / Reuters

Все это время каждый локальный успех Гэтлина нещадно критиковали. Еще бы, ведь спортсмен, который отбыл сразу две дисквалификации из-за допинга, по мнению большинства журналистов и болельщиков, просто не должен был выходить на старт вместе с «чистокровным» Болтом и другими спринтерами, не запятнавшими свою репутацию тестостероном и амфетамином. Американец не обращал на это ровно никакого внимания и продолжал работать.

На двух чемпионатах мира и Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро ямаец легко финишировал первым, а ближе всех его спину неизменно видел Гэтлин. Хотя в Бразилии американец грозился наконец обогнать своего более молодого соперника. Получилось только сейчас, в Лондоне, на последней в карьере Болта стометровке.

