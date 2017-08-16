Болт сыграет за «Манчестер Юнайтед» против «Барселоны»

Ямайский спринтер восьмикратный олимпийский чемпион Усэйн Болт примет участие в выставочном матче легенд футбольных клубов «Манчестер Юнайтед» и «Барселона». Об этом сообщает The Sun.

Встреча состоится 2 сентября на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере. За манкунианцев сыграют такие футболисты как Эдвин ван дер Сар, Пол Скоулз, Дуайт Йорк, Фил Невилл. Среди игроков в майках «Барселоны» будут Гаиска Мендьета, Эрик Абидаль, Мигель Анхель Надаль, Георге Попеску и Хулио Салинас.

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12 августа Болт получил травму во время эстафеты 4 по 100 метров на чемпионате мира по легкой атлетике в Лондоне и не сумел финишировать. Победителями стали спортсмены из сборной Великобритании. Этот забег стал для ямайца последним: после него он завершил профессиональную карьеру.

30 июня Болт заявил, что будет тренироваться с дортмундской «Боруссией». Ямаец отметил, что если все пойдет хорошо, он бы хотел двигаться вперед и играть на профессиональном уровне.

Ямайский спортсмен — болельщик английского «Манчестер Юнайтед». Спринтер не раз заявлял, что хотел бы сыграть за «красных дьяволов» после ухода из легкой атлетики.