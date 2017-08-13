Обогнавший Болта на стометровке спринтер предсказал возвращение ямайца в спорт

Американский спринтер Джастин Гэтлин заявил, что ямаец Усэйн Болт вернется в профессиональный спорт. Слова спортсмена приводит «Спорт-Экспресс».

«Может, я выиграю миллион долларов, но сделаю ставку: через пару лет Болт вернется. Он будет снова готов. Болт любит спорт, любит своих болельщиков, а они обожают его. Он слишком сильно все это любит, чтобы вот так уйти. Он шоумен», — заявил Гэтлин, отметив, что «детали» помешали ямайцу финишировать в эстафете 4 по 100 метров.

«Мы все немного рано разделись перед забегом, но было прохладно. Скорее всего, поэтому и произошла судорога. Усэйн успел остыть, пока забег стартовал. Мне искренне жаль, что он получил травму. Он все равно остается лучшим в мире», — подчеркнул спринтер.

Вечером 12 августа Болт получил травму во время эстафеты 4 по 100 метров и не сумел финишировать. Победителями стали спортсмены из сборной Великобритании. Этот забег стал для ямайца последним: после окончания чемпионата мира в Лондоне он завершит профессиональную карьеру.

Гэтлин обогнал Болта в забеге на 100 метров 5 августа. Американец завоевал золотую медаль, ямаец — бронзовую.

Болт — восьмикратный олимпийский чемпион и 11-кратный чемпион мира. Ямаец — рекордсмен мира в беге на дистанции 100 метров (9,58 секунды) и 200 метров (19,19 секунды).