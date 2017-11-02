Футболиста удалили через несколько секунд после выхода на поле

Видео: thesun.co.uk

Футболист Нестор Мартин Алегре во время матча между «Тиро Федерал де Мерседес» и «Депортиво Мадариага» в аргентинском городе Корриентес получил две желтые карточки за семь секунд с момента выхода на поле. Видео появилось на сайте издания The Sun.

По словам главного судьи, первую желтую карточку спортсмен получил, так как слишком быстро вошел в игру, вторую — за оскорбления арбитра. Алегре так и не успел коснуться мяча.

19 октября футболист итальянского футбольного клуба «Туррис» Джованни Либерти во время матча против «Сарнеса» помочился в сторону болельщиков соперника и был дисквалифицирован.