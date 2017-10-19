Итальянский футболист помочился в сторону болельщиков соперника

Футболист итальянского футбольного клуба «Туррис» Джованни Либерти помочился в сторону болельщиков соперника и был дисквалифицирован. Об этом в четверг, 19 октября, сообщает Football Italia.

Инцидент произошел в четвертом по силе чемпионате Италии в матче между «Туррисом» и «Сарнесе». «Он помочился в направлении гостевой трибуны, отлучался с поля и делал вульгарные жесты, используя половой орган», — заявили представители лиги.

Дисциплинарный комитет отстранил полузащитника на пять матчей. «Туррис» намерен обжаловать это решение. По мнению президента клуба, Либерти на самом деле пил из фонтанчика, который находился в разминочной зоне, и заправлял футболку.

Встреча завершилась со счетом 3:3.

Ранее, 24 сентября, четыре футбольных судьи из Малави получили пожизненную дисквалификацию за взятку в 20 долларов. Арбитры должны были обеспечить победу клуба «Нчало Юнайтед», однако матч завершился поражением команды в серии пенальти.