Брат наказанного за кокаин футболиста Еременко рассказал о его жизни

Алексей Еременко, родной брат бывшего игрока ЦСКА Романа Еременко, сообщил, что футболист поддерживает форму и вернется после дисквалификации более сильным, чем раньше. Его слова приводит «Р-Спорт».

«Последний год был очень непростым для нашей семьи, но духом не падаем. Есть цель — вернуться в футбол. Уже через полгода или семь месяцев Роман сможет приступить к тренировкам с командой. А так он потихоньку поддерживает форму. Вся эта ситуация произошла в тот момент, когда он был в большом порядке. Думаю, что Рома вернется очень сильным», — сказал Еременко-старший.

21 июля спортивный арбитражный суд в Лозанне оставил в силе решение Союза европейских футбольных ассоциаций дисквалифицировать Романа Еременко на два года за употребление кокаина. В мае стало известно, что ЦСКА отказался продлевать контракт с 30-летним финским хавбеком.

Давшая положительный результат допинг-проба Еременко была взята 14 сентября 2016 года после матча Лиги чемпионов против немецкого «Байера».