Тренер ЦСКА разозлился на удаление игрока и выяснил отношения с арбитром

Видео: @sportexpress / Twitter

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко выяснил отношения с резервным арбитром Игорем Федотовым, покинул пределы технической зоны и начал кричать на наставника соперника Юрия Семина во втором тайме матча 16-го тура российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) между «Локомотивом» и ЦСКА. Видео инцидента появилось в Twitter-аккаунте «Спорт-экспресса».

Полузащитник армейцев Понтус Вернблум нарушил правила на хавбеке хозяев Алексее Миранчуке, после чего на поле и у скамеек команд началась перепалка.

За удар локтем Вернблум получил желтую карточку. Встреча завершилась со счетом 2:2.

Подопечные Юрия Семина с 33 очками остаются лидерами РФПЛ. Армейцы занимают четвертое место в турнирной таблице, имея в активе 26 очков.



