Игравший в меньшинстве ЦСКА упустил победу над лидером чемпионата

Московский ЦСКА сыграл вничью с «Локомотивом» в 16-м туре российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла на стадионе «Локомотив» в воскресенье, 5 ноября, и завершилась со счетом 2:2. На 14-й минуте счет открыл полузащитник железнодорожников Антон Миранчук. На 28-й счет сравнял армейский нападающий Витиньо, на 43-й минуте вывел красно-синих вперед хавбек Бибрас Натхо.

На 54-й минуте Хетаг Хосонов получил вторую желтую карточку, и ЦСКА остался в меньшинстве. На 76-й минуте в ворота армейцев был назначен пенальти, однако голкипер красно-синих Игорь Акинфеев отразил удар Мануэля Фернандеша. Португальцу удалось установить окончательный счет во встрече на 87-й минуте.

Подопечные Юрия Семина с 33 очками остаются лидерами РФПЛ. Армейцы занимают четвертое место в турнирной таблице, имея в активе 26 очков.

1 ноября в рамках четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов ЦСКА обыграл швейцарский «Базель» со счетом 2:1. «Локомотив» дома проиграл молдавскому «Шерифу» в четвертом туре группового этапа Лиги Европы — 1:2.